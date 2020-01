Drazen Brncic pointe l'importance du douzième homme liégeois

Ce dimanche après-midi, le FC Liège accueillera la Louvière Centre à Rocourt pour le compte de la dix-huitième journée de D1 Amateurs.

Le FC Liège a bien débuté l'année 2020 après sa victoire contre le Patro Eisden le week-end dernier (3-1). "Ce succès, ce n'est pas seulement les trois points, mais aussi la joie dans les vestiaires et sur le visage des joueurs. Également de la confiance et la volonté de continuer sur cette voie-là. Les garçons continuent de travailler et de progresser chaque jour", nous confie Drazen Brncic.

Le matricule 4 aura à coeur de confirmer et de poursuivre sur sa lancée face à la Louvière Centre dimanche prochain. "Une équipe qui est capable de tout et qui dispose de pas mal d'individualités. La présence de Mohamed Dahmane aussi, un joueur d'expérience toujours très adroit devant le but et lors des phases arrêtées. Une bonne chose qu'il soit suspendu contre nous. Mais le match ne sera pas plus facile pour autant. Nous allons essayer d'être meilleurs qu'eux et de prendre les trois points chez nous", pointe du doigt Drazen Brncic en évoquant ce duel wallon entre deux équipes à égalité de points au classement.

"Il faut confirmer désormais. À domicile dans notre stade et avec notre public, nous devons profiter de cet avantage. Nous avons un véritable douzième homme et les joueurs ont la chance de pouvoir évoluer devant de tels supporters. À Rocourt règne une ambiance si particulière", a expliqué le coach des Sang et Marine.