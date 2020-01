Premier League : Agüero sauve les meubles pour City, Trossard buteur avec Brighton

Surprise en Premier League avec le partage de Manchester City à domicile face à Crystal Palace. Leandro Trossard, de son côté, a offert la victoire à Brighton & Hove Albion.

Si Manchester City a encore de minces espoirs de titre, même le plus optimiste aurait abdiqué en cas de mauvais résultat à domicile face à Crystal Palace ... qui a pu compter sur un but de Cenk Tosun, nouvelle recrue offensive des Eagles, pour refroidir l'Etihad à la 39e (0-1). Christian Benteke est resté sur le banc des visiteurs, qui ont longtemps cru tenir la victoire mais ont vu l'inévitable Sergio Agüero sortir de sa boîte et inscrire ses 19e et 20e buts de la saison (82e, 87e).

De Bruyne et ses coéquipiers espéraient dès lors prendre les trois points, mais un auto-but de Fernandinho en toute fin de rencontre fera finalement 2-2, ce qui peut permettre à Liverpool de prendre ... 16 points d'avance en cas de victoire.

Trossard buteur, Arsenal et Tottenham frustrés

Leandro Trossard a cru avoir offert la victoire aux Seagulls de Brighton via son troisième but de la saison, mais Aston Villa pourra compter sur Jack Grealish pour égaliser en fin de match (1-1). Les Villains restent cependant dans la zone rouge, à un point de Watford.

Les Hornets, de leur côté, ont en effet réussi à accrocher Tottenham plus tôt dans la journée, sans Kabasele (sur le banc) tandis que Vertonghen et Alderweireld formaient l'axe défensif des Spurs. José Mourinho et ses hommes sont désormais à trois points du top 5 et des places européennes.

GOOOAAAAALLLL !! 🇧🇪 ⚽



Leandro Trossard libère Brighton et marque son 3⃣e but de la saison#BHAAVL pic.twitter.com/QnEUwURILp — VOOsport (@VOOsport) January 18, 2020

Autre club du top à perdre des points : Arsenal, frustré à domicile par Sheffield United qui égalisera à la 83e pour répondre au but de Martinelli (45e). Les Gunners, eux, sont 10es de Premier League à 5 points des tickets européens ...

18/01/2020 13:30 Watford - Tottenham 0-0 18/01/2020 16:00 Arsenal - Sheffield United 1-1 18/01/2020 16:00 Brighton - Aston Villa 1-1 18/01/2020 16:00 Manchester City - Crystal Palace 2-2 18/01/2020 16:00 Norwich City - Bournemouth 1-0 18/01/2020 16:00 Southampton - Wolverhampton 2-3 18/01/2020 16:00 West Ham Utd - Everton 1-1 18/01/2020 18:30 Newcastle Utd - Chelsea 0-0