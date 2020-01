Carlo Ancelotti veut attirer un joueur de la Juventus du côté d'Everton

Le technicien italien veut profiter du mercato hivernal pour renforcer l'effectif des Toffees. Et il lorgne du côté de la Serie A et de la Vieille Dame plus précisément.

Carlo Ancelotti aimerait beaucoup le profil d’un joueur de la Juventus. En effet, le coach d'Everton aimerait s'attacher les services d'Emre Can, selon le Daily Express. L'international allemand serait sur le départ du côté de la Vieille Dame. En effet, le milieu de terrain joue très peu, seulement 289 minutes de temps de jeu cette saison. Le média britannique évoque un transfert d’environ 35 millions d'euros pour un joueur que la Juve avait signé gratuitement. Néanmoins, un problème pourrait sruvenir dans ce dossier. Ancien joueur de Liverpool, Can avait déjà fait savoir qu’il était hors de question de porter un jour le maillot de Manchester United, celui d'Everton devrait dès lors aussi lui déplaire...