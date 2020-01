Officiel : Zulte Waregem se sépare temporairement d'un nouveau défenseur central

Le natif de Manchester sera envoyé en prêt jusque la fin de la saison aux Pays-Bas, où il évoluera sous les couleurs de l'Excelsior Rotterdam. Le Club est actuellement septième de la deuxième division néerlandaise. Zulte Waregem précise qu'il n'y a pas d'option d'achat envisagée.

Cette saison, le jeune anglais de 21 ans n'avait pris part qu'à trois matchs de Zulte : deux titularisations et une montée au jeu contre Malines. Ses apparitions ont démontré un certain potentiel chez le joueur, mais le staff technique flandrien ne lui a pas accordé toute sa confiance. Il devrait revenir cet été au Essevee.

SV Zulte Waregem bereikte een akkoord met @excelsiorrdam over Cameron Humphreys.



De 21-jarige Engelse centrale verdediger trekt tot eind dit seizoen op huurbasis (zonder aankoopoptie) naar de middenmotor in de Nederlandse Eerste Divisie.



