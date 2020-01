Officiel: Chicharito succède à Zlatan Ibrahimovic

Transfert officialisé: le Mexicain débarque en MLS.

Zlatan Ibrahimovic parti, le Los Angeles Galaxy, demi-finaliste de la Conférence Ouest en 2019 et qui attend un titre de champion en MLS depuis 2014, avait besoin d'une nouvelle star. C'est le Mexicain Chicharito qui remplira ce rôle.

L'ancien Red Devil quitte Seville pour la MLS et un transfert estimé à 8,5 millions d'euros. Avec un contrat en or à la clé pour le Mexicain: passé par Man U, West Ham et Leverkusen, notamment, Javier Chicharito Hernandez devient ainsi le joueur le mieux payé du championnat américain.