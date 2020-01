🎥 Playoffs 1, critiques, son avenir, les jeunes: Vincent Kompany répond aux questions des supporters d'Anderlecht!

En fin de stage, le Sporting avait proposé à ses supporters de poser les questions de leur choix à Vincent Kompany, le capitaine du Sporting y répond dans une vidéo publiée par le club sur les réseaux sociaux.

Et Vincent Kompany tente de n'éluder aucun sujet au cours des 20 minutes de questions-réponses publiés par le club sur Facebook.

Un nouvel attaquant?

"L'objectif est toujours de renforcer le groupe, mais ça dépend aussi de la situation financière. L'objectif est d'abord de voir les jeunes progresser. Aujourd'hui ce n'est pas suffisant d'être ultra-ambitieux durant ce mercato, mais peut-être que les meilleurs transferts viendront de notre noyau."

Les ambitions d'Anderlecht?

"L'ambition est toujours grande. Comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas parler des playoffs 1 ou des playoffs 2, mon objectif c'est de gagner un maximum de matchs avec cette équipe. Et les jeunes continueront à jouer quelle que soit l'issue de la phase classique."

Les critiques?

"Ma croyance dans le 'process' n'a pas changé", affirme Vincent Kompany. "Les critiques sont une source de motivation supplémentaire. C'est un peu nous contre les autres. Mais nous sommes prêts à inverser la tendance et nous n'écoutons pas ce qui se dit à l'extérieur."

Une possible retraite sportive? Ce n'est pas dans les plans

"J'ai signé un contrat de trois ans, et je ne suis pas du genre à abandonner donc je vais aller jsuqu'au bout et après on verra. Je m'amuse énormément, je prends du plaisir et j'ai beaucoup de fierté: donc, mon objectif c'est de jouer!"