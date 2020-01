Aucun regret pour Luca Napoleone: "Le RWDM? Que des bons souvenirs!"

Désormais parti à l'Olympic de Charleroi, Luca Napoleone revient, ,sans regret, sur la belle aventure vécue au RWDM.

Après une fin d’aventure difficile à Virton, Luca Napoleone avait besoin de temps de jeu et de confiance en début de saison. Il a trouvé, au RWDM, tout ce qu’il cherchait. Buteur au Lierse, dès le deuxième match de la saison, le Carolo s’est tout de suite imposé comme un élément important de l’effectif bruxellois.

Et pourtant, cette aventure a pris fin après quelques mois. "C’était un peu avant la reprise, on m’a fait savoir que le club ne comptait plus sur moi et que je pouvais me trouver un nouveau club." Le médian s’est appliqué et a rapidement trouvé un point de chute à la Neuville et à l’Olympic de Charleroi.

"Des supporters fantastiques"

Et si son aventure molenbeekoise s’est terminée de façon inattendue, Lucas Napoleone insiste : il n’a pas le moindre regret. « Je ne garderai que des bons souvenirs de mon passage au RWDM », assure-t-il. « Avec l’équipe et le staff, tout s’est toujours bien passé et les supporters du RWDM sont fantastiques. Je suis très fier d’avoir pu jouer pour eux et je les remercie de l’accueil qu’ils m’ont réservé."

Et s’il a changé de crèmerie, Luca Napoleone a tout de même suivi l’actualité de son ancien club, marquée par le départ, cette semaine, de Frédérik Vanderbiest. "J’ai vraiment été très surpris de l’apprendre", nous confie l’ancien Hurlu. "Parce que c’est un Bruxellois, parce que ça se passait bien avec le groupe et je le pensais parti au moins jusqu’à la fin de saison. Mais il doit avoir ses raisons..."