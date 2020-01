Romelu Lukaku raconte son depart de Manchester United: "Ma decision était prise en mars"

La nouvelle coqueluche des supporters nerazzurri revient sur les circonstances de son transfert et sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Man U l'été dernier.

S’il casse la baraque depuis son arrivée à l’Inter, Romelu Lukaku ne cache pas que ces derniers mois à Manchester ont été difficiles. "Ça a été une saison compliquée", confirme-t-il dans un entretien accordé à Sky Sports. "Parce que les choses ne venaient pas comme je le voulais et que je n’étais pas assez performant."

C'était la meilleure solution pour les deux parties.

Et il la rapidement compris qu’il avait besoin d’une nouvelle aventure. "J’ai dû trouver ce qui clochait et j’en suis arrivé à la conclusion qu’il était temps pour moi de changer d’environnement." Décidé à partir, il en a très vite informé Ole Gunnar Solskjaer. "J’avais pris ma décision en mars et je suis allé dans le bureau du coach et je lui ai dit qu’il était temps pour moi d‘essayer autre chose."

Un transfert qui, finalement, fait les affaires de tout le monde? Romelu Lukaku en est convaincu. "Je ne jouais pas et je pense que c’était mieux pour les deux parties de se séparer et que j’ai fait le bon choix. Entre temps, Manchester United voulait faire de la place pour les jeunes, donc, c’était gagnant-gagnant." Avec 18 buts et quatre assists depuis le début de saison, le Diable a, en tout cas, retrouvé toutes ses sensations.