Dino Toppmöller a pris du recul : "C'était émotionnel après Virton, j'ai besoin de temps"

Dino Toppmöller a quitté l'Excelsior Virton au début du mois de décembre, après une première tranche fantastique qui a vu les Gaumais passer de peu à côté de la montre en or. Il prépare son retour, mais prend son temps. Entretien ...

Dino Toppmöller (39 ans) n'a pas encore repris de club en mains, bientôt deux mois après son départ de l'Excelsior Virton. Son nom a été cité au FC Liège et au RWDM, en D1 Amateurs, après les départs successifs de Marc Grosjean et Fred Vanderbiest, mais l'Allemand n'est pas près à revenir. "J'ai eu des contacts à l'étranger, plutôt loin de la Belgique, mais en Europe. Des clubs qui auraient joué la Ligue des Champions l'été prochain", nous révèle-t-il.

"Mais j'ai refusé, parce que je ne suis pas encore disposé à reprendre un club, je prends un break. Actuellement, je travaille en Allemagne, je suis quelques formations qui se termineront en mars prochain", continue Toppmöller. "À partir de ce moment, je serai prêt à revenir dans le circuit. La D1A ou D1B belges m'intéressent, évidemment. La D1 Amateurs, non, je veux rester au niveau pro".

Une séparation émouvante

La fin de parcours de Dino Toppmöller à Virton s'est donc révélée difficile sur le plan humain. "Je ne ressens aucun écoeurement, aucune frustration, mais bien de la tristesse car nous étions une équipe qui fonctionnait très bien sur le plan humain", reconnaît l'ex-coach de l'Excelsior.

"En un temps somme toute assez court, nous avons construit quelque chose de fantastique, nous avons obtenu de très beaux résultats en D1B". Virton est passé tout près de remporter la première tranche en Proximus League.

"Ma grande fierté, c'est qu'alors que tout le monde parlait de notre manque d'expérience, nous avons prouvé que le projet était bon. On parlait du fait que c'était mon premier club en Belgique, mais tous les joueurs que j'ai pu amener à Virton ont été une réussite. Je pense par exemple à Loïc Lapoussin, que je voulais absolument", détaille Toppmöller. "Et je suis sincèrement content pour les joueurs de voir qu'aujourd'hui, ils parviennent à rebondir et à faire à nouveau de bons résultats".