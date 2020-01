" On a profité de l'erreur de l'arbitre "

Lucas Ribeiro a offert la victoire de Virton (76e) en profitant d'un coup-franc rapidement joué. Trop rapidement même. L'entraîneur reconnaît l'erreur de l'arbitre Denil.

Meilleure attaque, meilleure défense, premier au classement général après 23 journées en Proximus League, les résultats de l’Excelsior Virton ne doivent rien au hasard. Le maintien assuré sans aucun souci, l’appétit vient en mangeant et le gain de la 2e tranche - 1er en attendant le résultat d’USG-Lommel cet après-midi - est un objectif réaliste et réalisable. Contraints à partager l’enjeu au Kiel suite à un but tardif (90+6) inscrit par l’Autrichien Holzhauser, les Luxembourgeois ont pris leur revanche en s’imposant 1-0 samedi soir. Revanchards, ils l’étaient. Qu’on se le dise !

« Avec tout le respect que j’ai pour mon collègue Hernan Losada, je n’avais pas aimé les déclarations qui avaient suivi la rencontre » , explique l’entraîneur Christian Bracconi. « On avait affirmé que Virton n’avait pas, même à onze contre neuf, joué. Nous n’avions que haché les débats, que triché. Bref. Je n’avais ni compris ni apprécié ces propos. Je n’en veux pas à mon collègue car j’ai beaucoup de respect envers les gens qui font cette profession. »

Des critiques de nature à « booster » la motivation des uns sur les autres. « Nous avions concédé l’égalisation dans les arrêts de jeu. Les attitudes du camp adverse, je préfère les garder pour moi. N’empêche, je m’en suis servi lors de ma causerie d’avant match pour augmenter notre niveau de motivation. » Le but salvateur est arrivé à la 76e minute. Signé Ribeiro sur un coup franc trop vite par Lecomte. « L’entame adverse était meilleure. Nous avons eu l’emprise à partir de l’heure de jeu. L’erreur d’arbitrage est réelle sur notre but. Je suis fair-play et je l’admets. On a su en profiter. Tant mieux. » Seuls les points comptent en football.