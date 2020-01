"La frustration du Sporting de Charleroi se comprend, mais c'est le règlement"

Marco Casto comprend la réaction des Zèbres suite au match arrêté qui sera finalement rejoué dans son entièreté. Et il l'a comprend d'autant plus qu'il a vécu une situation similaire avec son club, Meux, récemment.

Le match arrêté samedi par le brouillard sera donc rejoué intégralement et le Sporting de Charleroi perd le bénéfice d'un avantage conquis méritoirement sur le terrain. Forcément, les Zèbres ont fait part de leur mécontentement.

Faut-il changer le règlement? Difficile à dire...

Et Marco Casto comprend cette frustration. "Bien entendu et encore plus parce que j'ai connu la même situation avec le RFC Meux. On menait 0-3, on était à 11 contre 9, et le brouillard avait obligé l'arbitre à interrompre la rencontre. Comme Charleroi contre Malines, on a dû rejouer le match depuis la première minute. C'est frustrant, ça peut paraître injuste, mais c'est toujours le règlement qui a le dernier mot et il est clair dans ce cas précis."

Mais ce règlement est-il justifié? Faudrait-il envisager de le changer, comme semblait le préconiser Mehdi Bayat? "C'est difficile à dire. On pourrait le changer évidemment, mais il y aura toujours des clubs qui se sentiront lésés. Aurait-on eu les mêmes propos à Charleroi si le score avait été de 0-1? Poser la question c'est aussi y répondre. Il y a toujours deux manières d'interpréter ou de critiquer un règlement..."

"Deux gros matchs" de retard

Et peu importe désormais pour les Zèbres qui doivent tourner la page... Conséquences directes de cette rencontre stoppée nette par la brume d'une froide soirée hivernale : Charleroi a un retard de deux rencontres à combler. Et il sera vital pour les Zèbres d'en profiter. "Deux gros matchs, qui seront très importants. Le Sporting ne devra pas trop galvauder pour rester confortablement installé dans le top 6", conclut Marco Casto.