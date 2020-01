Notre équipe de la semaine en D1B

Une équipe-type notamment dominée par les Lommelois et l'Union qui ont partagé l'enjeu dans le match spectaculaire du week-end, dimanche, au Parc Duden.

Dans les buts

Mais c'est bien le gardien de la lanterne rouge qui occupe la place entre les perches. Solide, Theo Defourny a multiplié les interventions pour empêcher OHL de s'imposer à Lokeren (1-1) et ça rapporte le point de l'espoir à Lokeren, qui reste à trois unités de Roulers en bas de classement.

En défense

Au coeur de la défense, on retrouve un duo composé de Pietro Perdichizzi et de Gilles Dewaele. Les deux défenseurs centraux ont été décisifs ce week-end avec des buts contre Lommel et Roulers qui rapportent un point à l'Union et à Westerlo.

Excellents matchs également de Jonathan Hendrickx au Parc Duden et de Kevin Malget, intraitable sur le flanc gauche gaumais contre le Beerschot.

Dans l'entrejeu

Le trio médian est composé de plusieurs habitués de notre équipe-type. Christian Brüls avec Westerlo, Tom Pietermaat avec le Beerschot et Xavier Mercier avec OHL, ont tous les trois régné sur le milieu de terrain ce week-end.

Devant

Et en attaque, on retrouve trois des buteurs du week-end. Teddy Teuma avait ouvert la voie à l'Union, mais les Bruxellois ont dû se contenter d'un partage. En partie la faute de Jamal Aabbou, auteur d'un très joli but pour Lommel en sortant du banc. Enfin, Thomas Henry a encore fait parler ses qualités de finisseur, avec son douzième but de la saison.