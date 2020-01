Officiel : Christian Eriksen rejoint l'Inter Milan !

Christian Eriksen rejoint l'Inter Milan où il a paraphé un contrat jusqu'en 2024. Les Nerazzurri ont déboursé 20 millions d'euros pour le meneur de jeu danois qui n'avait plus que six mois de contrat du côté de Tottenham.

Le milieu de terrain avait rejoint les Spurs en provenance de l'Ajax en 2013 contre un chèque de 15 millions d'euros. Il aura marqué 32 buts et distillé 65 assists en 163 apparitions chez les Spurs.



We can confirm the departure of Christian Eriksen who has today completed a transfer to Inter Milan.



We wish you all the best for the future, @ChrisEriksen8.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/O0CNKghOSv