Des perquisitions ont lieu au domicile de Bruno Venanzi, le Président du Standard

Ce mercredi matin, un peu avant 7h, le Président du Standard de Liège a reçu une mauvaise visite.

En effet, les enquêteurs se sont rendus à son domicile. La raison ? D'éventuels blanchiments d'argent, en lien avec les dossiers Henrotay, annonce la RTBF. En septembre dernier, Christophe Henrotay s'était fait inculper pour corruption dans le cadre de sa profession d'agent de joueurs.

A présent, Bruno Venanzi est également suspecté d'irrégularités et de blanchiments d'argent. Des enquêteurs soupçonnent des montages financiers lors des derniers transferts entrants et sortants réalisés par le Standard de Liège. L'homme fort des Rouches depuis 2015 pourrait être impliqué dans des rétrocommissions, c'est-à-dire d'avoir offert plus de commissions que nécessaire pour finalement en retoucher une partie via une autre personne. Des montages fiscaux bien connus des personnes fortunées... L'enquête se poursuit !