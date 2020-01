Un premier bilan "mitigé", mais la confiance qui revient: Lucas Pirard a fait le bon choix

Relégué au rôle de second à Saint-Trond la saison dernière, Lucas Pirard a retrouvé du temps de jeu et la confiance avec Waasland-Beveren. Il dresse, pour Walfoot, le premier bilan de son aventure avec les Jaune et Bleu.

Lucas Pirard ne s’en cache pas : s’il a quitté Saint-Trond en début de saison, c’était pour jouer et c’est aussi pour ça qu’il a opté pour Waasland-Beveren. "Marc Brys avait fait de Kenny Steppe son gardien numéro 1, ce que je respecte tout à fait, mais moi, il fallait que je joue", iinsiste-t-il dans un entretien qu'il nous a accordé.

Un bilan mitigé

La saison dernière, il avait dû se contenter de cinq rencontres de playoffs 2, cette fois, et même si tout n’a pas toujours tourné en sa faveur, le gardien de 24 ans a déjà doublé ce total. Il tire pourtant de même un bilan "mitigé" de sa première partie de saison avec Waasland-Beveren. "Parce que je me suis blessé et que ça m’a coûté pas mal de rencontres. Vraiment dommage parce que ça a été un coup de frein après un bon début de saison."

Et pourtant, depuis quelques semaines, Lucas Pirard est de retour entre les perches: il a disputé les sept dernières rencontres des Waeslandiens. "Ensuite, c’est Nordin Jackers qui s’est blessé et j’ai retrouvé une place dans le onze. Ça fait du bien de jouer. Il y a, en plus, une réelle concurrence avec Nordin, donc je sais qu’il est derrière et ça crée forcément une certaine émulation."

Un seul objectif: le maintien

Le Liégeois savoure ce retour au premier plan, après une saison difficile à Saint-Trond. "Un gardien a besoin de confiance et pour ça, il n’y pas de secret. Il faut jouer", insiste-t-il. "Ça me fait vraiment du bien de pouvoir enchaîner les matchs, j’en avais vraiment besoin à ce moment de ma carrière."

De quoi valider le choix fait en début de saison et comme Waasland-Beveren est en train de sauver sa place parmi l’élite, l’ancien portier de Lommel et de Saint-Trond espère terminer la saison en force, pour atteindre cet objectif-là le plus vite possible: "Pour le moment, c'est tout ce qui compte", conclut-il.