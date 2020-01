Ligue 1: Emond muet, incroyable retournement de situation à Rennes!

Pas de deuxième but pour Renaud Emond en France, mais bien une victoire précieuse pour les Canaris.

Battu la semaine dernière par Bordeaux, devant son public, le FC Nantes a eu la bonne réaction et fait tomber la surprise de la saison. Un auto-but de Damien Da Silva avait permis à Nantes de prendre les devants, mais Raphinah a égalisé à 20 minutes du terme.

Et si Moses Simon pensait avoir mis tout le monde d'accord à dix minutes du terme, c'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme du Stade Rennais: Benjamin Bourigeaux a d'abord égalisé à la... 95e minute de jeu avant que Raphinha n'offre la victoire sur le fil, au troisième du championnat qui continue d'épater. Avec 40 points, les Rennais se rapprochent à deux points de Marseille, deuxième et creuse l'écart sur Montpellier (33) et Nantes (32).