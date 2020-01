Officiel: une arrivée au Cercle de Bruges, qui laisse partir Adrien Bongiovanni

Le mercato n'était pas tout à fait terminé au Cercle de Bruges.

Un départ, une arrivée: dernières heures de mercato animées dans la Venise du Nord. Le Cercle de Bruges enregistre d'abord l'arrivée de Guy Mbenza. L'attaquant congolais de 19 ans arrive en provenance du Stade Tunisien et a signé un contrat d'un an et demi, avec option pour deux années supplémentaires.

Dans le même temps, Adrien Bongiovanni quitte le Cercle. L'ancien Monégasque est prêté par le Cercle à Béziers, en National 1 française, jusqu'à la fin de la saison.