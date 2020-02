Un ex-Standardman rompt son contrat avec Fulham

Fulham a annoncé sur Twitter avoir rompu le contrat de Ibrahima Cissé, l'ancien joueur du Standard passé aussi par Malines. Le joueur a trouvé un accord à l'amiable avec le club de la banlieue de Londres.

Présent au club depuis l'été 2017, l'internation guinéen (8 sélections) n'a pris part qu'à 13 rencontres pour Fulham. Il est désormais libre de s'engager dans le club de son choix.

