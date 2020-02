Nouveau record pour Sergo Ramos avant même de débuter le derby madrilène, Carrasco sur le banc

Ce dimanche, sur le coup de 16h, le derby madrilène prend place. Les Colchoneros tenteront de battre un Real Madrid qui sort d'un gros mois de janvier.

En étant aligné pour la 42ème fois lors d'un derby entre Real et Atlético, Sergio Ramos égalise le record de Paco Gento et Manolo Sanchis. Le Maison Blanche a repris la tête de la Liga le week-end dernier, sans Eden Hazard toujours blessé et qui devrait faire son retour sur les pelouses durant la semaine en Coupe du Roi.

De son côté, Diego Simeone peut directement compter sur le Yannick Carrasco, deux ans après son départ pour la Chine. Cela dit, le technicien argentin a décidé de le faire débuter sur le banc. L'Atlético reste sur quatre matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Une nouvelle défaite confirmerait la crise sportive.

Voici les compositions complètes des deux équipes :