La Gantoise hausse le ton avec ses supporters : "Ce comportement ne reflète pas nos valeurs"

Le club condamne vivement les incidents provoqués par certains de ses supporters avant le coup d'envoi de la rencontre face à Malines, une rencontre pourtant remportée par les Buffalos.

Des fumigènes avaient été lancées sur la pelouse juste avant le coup d'envoi. Un comportement que le club a vivement critiqué dans un long communiqué : "Ce type de projectile est dangereux et en plus des dommages matériels, il peut également causer des dommages physiques. Ce comportement ne reflète en rien les valeurs de notre club. Nous réagissons de manière stricte et appliquons une tolérance zéro face à ce type de violations", pouvait-on notamment lire sur le communiqué du club partagé via les réseaux sociaux.

La Gantoise confie également collaborer avec la police afin d'identifier les auteurs, qui risqueront de grosses peines, comme des interdictions de stade ou encore de lourdes amendes.

Enfin, le club est également inquiet que de tels incidents causent de sérieux dommages à son image : "Un club qui se rend à Wembley avec 8000 supporters et qui reçoit ensuite les félicitations de la police londonienne pour son comportement exemplaire, ne peut tolérer que tous les autres supporters soient victimes d'un tel comportement. Surtout quelques semaines avant l'important déplacement à AS Roma."