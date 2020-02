Romelu Lukaku dans le top 10 des meilleurs buteurs européens aux côtés d'un ex-Gantois et d'une ancienne cible des Mauves

Pendant un certains temps, Dieumerci Mbokani faisait partie des dix meilleurs buteurs du Vieux Continent mais le Congolais se retrouve désormais aux portes du classement étant donné qu'il marque moins ces derniers temps.

Les onze championnats les mieux positionnés au classement UEFA sont concernés (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France, Portugal, Russie, Belgique, Pays-Bas, Ukraine et Turquie). Ciro Immobile reste en tête du classement depuis quelques semaines. Le buteur italien n'arrête pas d'empiler les buts avec la Lazio, 25 buts en 21 matchs depuis le début de la saison. Il s’est même offert un doublé ce week-end contre la SPAL (5-1). Derrière lui, on retrouve Robert Lewandowski qui affiche un bilan de 22 buts en 20 rencontres et Timo Werner, auteur de 20 buts en 20 matchs.

Aux portes du podium, il y a un certain Cristiano Ronaldo qui se rapproche tout doucement. Le Portugais a planté un doublé contre la Fiorentina ce week-end (3-0). Le Norvégien Alexander Sørloth continue de faire parler la poudre avec Trabzonspor. L'ancien joueur de La Gantoise a permis à son équipe de battre Fenerbahçe (2-1) ce week-end. Romelu Lukaku fait lui son entrée dans le top 10. Encore une fois déterminant avec l’Inter Milan, le Diable Rouge a inscrit deux buts contre l’Udinese et affiche 16 réalisations en 22 journées de Serie A.

Cible du dernier mercato estival d'Anderlecht, Papiss Cissé se retrouve dixième avec 15 buts en 18 matchs. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Dieumerci Mbokani (Antwerp) suivent avec 15 réalisations en championnat, devant Lionel Messi (FC Barcelone), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Josip Ilicic (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Mohamed Salah (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Danny Ings (Southampton) et Marcus Rashford (Manchester United) qui échouent également aux portes de ce classement avec 14 buts.

Le classement actuel des meilleurs buteurs européens :

1) Ciro Immobile (29 ans/Lazio/Italie) - 25 buts en 21 rencontres (1742 minutes)

2) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 22 buts en 20 rencontres (1771 minutes)

3) Timo Werner (23 ans/RB Leipzig/Allemagne) - 20 buts en 20 rencontres (1695 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (34 ans/Juventus/Portugal) - 19 buts en 19 rencontres (1675 minutes)

5) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) - 17 buts en 23 rencontres (2013 minutes)

6) Sergio Agüero (31 ans/Manchester City/Argentine) - 16 buts en 19 rencontres (1175 minutes)

7) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) - 16 buts en 19 rencontres (1691 minutes)

8) Romelu Lukaku (26 ans/Inter Milan/Belgique) - 16 buts en 22 rencontres (1886 minutes)

9) Junior Moraes (32 ans/Shakhtar Donetsk/Ukraine) - 15 buts en 16 rencontres (1247 minutes)

10) Papiss Cissé (34 ans/Alanyaspor/Sénégal) - 15 buts en 18 rencontres (1489 minutes)