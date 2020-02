Trois jeunes joueurs dans le XI de la semaine

Parmi les onze meilleures prestations de la semaine, trois ont été réalisées par des jeunes joueurs, tous offensifs.

WhoScored a dévoilé son équipe type de la semaine, parmi les grands championnats européens. Deux joueurs obtiennent la note maximale : Messi et Immobile (9,9 plus précisémment pour l'Italien). Les statistiques de l'Argentin sont en effet impressionnantes lors de la dernière victoire des Blaugrana. Le Soulier d'Or a réalisé 10 shots, 7 passes apportant directement du danger, 2 assists et 9 dribbles réussis. L'attaquant de la Lazio a lui marqué deux buts.

Mais la relève semble également assurée. Dans le XI type, on retrouve trois jeunes joueurs offensifs : Jadon Sancho, qui a mis 9 buts et donné 7 assists lors des neufs derniers matchs ; Ansu Fati, le jeune homme a inscrit deux buts ; et le phénomène Haaland qui obtient une note de 9,1 grâce notamment à ses deux buts.