Christian Eriksen revient sur son départ de Tottenham : "J'étais le mouton noir"

Après avoir vécu des derniers jours compliqués outre-Manche, le Danois a finalement bien quitté les Spurs avant la fermeture du mercato, une véritable libération pour le meneur de jeu.

En fin de contrat en juin prochain avec Tottanham, Christian Eriksen a ressenti une réelle libération en ralliant l'Inter Milan cet hiver. Le milieu de terrain a vécu des derniers moments délicats chez les Spurs. "En Angleterre, quand vous avez un contrat court, c’est comme si vous deviez vous en aller tout de suite. Vous êtes le mouton noir. J’ai porté le chapeau pour beaucoup de choses, j’ai été le "bad guy". J’ai lu que j’étais le méchant dans le vestiaire, que depuis que j’avais dit vouloir partir, je n’avais plus rien à faire là. Puis vous êtes parti. J’ai joué 30 matchs comme si c’était des matchs d’adieu", a confié le Danois lors d'un entretien avec BBC Sport.

Outre la presse anglaise, les supporters londoniens n’ont pas toujours été tendres avec le Danois. "Après ce que j’ai dit cet été, la question était juste ’Quand est-ce qu’il va partir ? A chaque match, c’était ’Va-t-il partir ? Va-t-il rester ?’ Bien sûr, beaucoup de gens en parlaient. (...) Même les supporters dans la rue me disaient ’Merci, au revoir et bonne chance’. Mais j’étais encore là. C’était un peu bizarre. Dans ma tête et pour mon corps, c’est une bonne chose que je puisse prendre un nouveau départ ailleurs", explique le nouveau joueur des Nerazzurri avant d'évoquer les négociations qui se sont étirées en longueur entre Tottenham et l’Inter.

"Je n’ai pas pensé que je partais avant que cela soit vraiment sérieux. Au final, cela dépendait de ce que voulait Tottenham et ce que l’Inter ou les autres clubs voulaient payer. Au final, vous êtes contrôlés par Tottenham. Vous êtes contrôlés par Daniel Levy. Il dit oui ou non. Vous essayez d’être le plus professionnel possible, et vous essayez de ne pas forcer les choses", a conclu Christian Eriksen.