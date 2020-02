Coupe d'Allemagne : Le Bayern se fait peur, Leverkusen fait le boulot

À l'instar d'autres pays, les clubs germaniques disputaient les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne. Ce mardi, le Borussia Dortmund a été éliminé par le Werder Brême. Ce mercredi, quatre autres rencontres étaient au programme.

Bayer Leverkusen-Stuttgart 2-1

Bredlow (auto-goal 71e) et Alario (83e) ; Wamangituka (85e)

Verl-Union Berlin 0-1

Andrich (85e)

Saarbrucken-Karlsruher 0-0

Bayern Munich-Hoffenheim 4-1

Hubner (auto-goal 13e), Muller (20e), Lewandowski (36e et 80e) ; Boateng (auto-goal 8e), Dabbur (82e et 92e)

Le Bayern Munich imite le Fortuna Düsseldorf, l’Eintracht Francfort, Schalke 04, le Werder Brême, l’Union Berlin et le Bayer Leverkusen en se qualifiant pour les quarts de finale. Saarbrucken et Kaslruhe sont encore en train de s’affronter. Après 90 minutes, le score était toujours de 0-0 et les deux formations disputent actuellemnt prolongations.