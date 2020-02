Nouveau record en Serie A pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fête aujourd'hui ses 35 ans et continue de prouver qu'il a encore de belles années devant lui. Son transfert du Real Madrid à la Juventus n'a eu aucun impact sur ses performances. En témoigne son dernier record établi en Serie A ce week-end.

Son doublé a fait monté son nombre de buts à 40 en 50 matchs dans le championnat italien, soit un record depuis l'instauration du système de victoire à trois points en 1994-1995.

Aucun joueur n'a fait mieux. Ses plus proches poursuivants pour ce record sont Ronaldo (38 buts) et Shevchenko/Milito (37 buts chacun).

50 - #CristianoRonaldo has scored the most goals (40) in his first 50 Serie A appearances, among the players that debuted in the three points for a win era (since 1994-95). Predator. pic.twitter.com/J6WF457Za0