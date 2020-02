Absent depuis un mois, Bernd Hollerbach donne de ses nouvelles !

L'Allemand, toujours souffrant, a poussé les dirigeants de Mouscron à lui trouver un remplaçant temporaire en la personne de Philippe Saint-Jean.

Bernd Hollerbach a donné de ses nouvelles ce jeudi. L'Allemand a expliqué de quoi il souffrait.

"Malheureusement, à la fin du mois de décembre, une infection virale suivie d’une pneumonie m’a empêché de remplir mon rôle d’entraîneur principal au Royal Excel Mouscron. Après notre très bonne première partie de saison, j’aurais aimé continuer à soutenir l’équipe avec un engagement total. Mais la santé est la chose la plus importante dans la vie, ce qui est souvent oublié dans notre travail. Par conséquent, en concertation avec les responsables du club, j’ai décidé de prendre consciemment une pause afin de récupérer complètement de cette maladie", a souligné l'Allemand dans le communiqué de Mouscron.

"Je suis très reconnaissant envers le club pour sa compréhension et son soutien et je souhaite à notre entraîneur ad interim Philippe Saint-Jean et à toute l’équipe, plein succès pour les matchs à venir. Je suis en voie de guérison et je reviendrai dès que possible afin que je puisse reprendre en force", a conclu Hollerbach.

o