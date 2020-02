Michel Preud'homme : "Le Club de Bruges est un exemple à suivre"

Le technicien liégeois va retrouver les Blauw en Zwart dimanche lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Match au sommet ce dimanche du côté de Sclessin entre le Standard de Liège et le Club de Bruges. Après une défaite subie à Courtrai, les Rouches ont envie de repartir de l'avant contre le leader actuel du championnat, comme l'a souligné Michel Preud'homme (à lire ICI)

Le technicien du matricule 16 va évidemment retrouver une équipe qu'il connait bien puisqu'il a été à la tête des Blauw en Zwart entre 2013 et 2017. Que représente le Club de Bruges pour moi ? "J'ai été partie prenante de la reconstruction de ce club et puis après, il a continué à évoluer. Il est devenu incontestablement le numéro 1 du pays. Ils ont retravaillé à la base et tout recontruit. Il ne faut pas croire que cela s'est fait en un an ou deux. Il a fallu plus de six ans. Cela me fait repenser au Standard que nous avions reconstruit à l'époque D'Onofrio. Cela se fait progressivement, il n'y a pas de miracle. Il faut de la patience pour arriver à ce produit fini qu'est le Club de Bruges à l'heure actuelle. Ce qu'il manque au Standard ? Bruges a installé une philosophie, une manière de jouer et toute une structure. Nous essayons de faire de même. Bruges un exemple à suivre ? Oui, je l'ai toujours dit. Ce qui a été fait à Bruges est un bon exemple", explique MPH.

Le souvenir le plus marquant en Venise du Nord. "Comme quand nous avions remporté le titre au Standard après 25 ans, le fait d'avoir rendu à un club sa fierté du passé. Bruges n'avait plus été champion depuis onze ans. Le Club m'a beaucoup soutenu et m'a laissé travailler pour recontruire. Les titres sont toujours de belles choses mais il y a tout le reste. Néanmoins, les autres clubs doivent réagir sinon Bruges va être comme Anderlecht l'a été pendant toute une période, indétrônable", a conclu MPH.