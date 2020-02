Intense et pourtant bien entamé, le derby liégeois aura été gâché par une panne de courant !

Ce samedi soir avait un lieu un derby liégeois en D1 Amateurs. Seraing accueillait le FC Liège pour le compte de la 21ème journée de championnat. Les supporters du matricule 4 étaient venus en masse pour soutenir leur équipe au Pairay.

C'est l'événement de ce samedi en province de Liège, le derby entre le RFC Seraing et le FC Liège. Pas de round d'observation dans cette partie, les Métallos obtiendront rapidement une belle occasion via Florent Stevance, qui de la tête, poussera Debaty à devoir se coucher (6e). Mais ce sont les Sang et Marine qui ouvriront la marque après un beau débordement de Giargiana. Le back droit liégeois distillera un centre, qui pourtant dévié, reviendra dans les pieds de Mouchamps qui n'aura plus qu'à tromper Werner (10e), 0-1.

Il n'y en aura plus que pour le matricule 4 par la suite. D'abord sur corner avec une déviation de la tête signée Lallemand à destination de Van Den Ackerveken mais son tir trop mou sera facilement capté par Werner (20e). Ce dernier sera de nouveau à l'ouvrage sur une frappe puissante de Teruel captée en deux temps (21e). Lallemand, pourtant très bien servi par Electeur, manquera ensuite le cadre (30e). Mais le FC Liège, après une superbe combinaison, doublera finalement la marque juste avant la pause via un but de Bruggeman (45e), 0-2.

En début de seconde période, les Métallos remonteront avec de meilleures intentions et cela paiera. Faye relancera la rencontre en réduisant l'écart à la suite d'un corner (58e), 1-2. Revigoré, Seraing poussera et pressera mais tentera aussi sa chance à distance comme cette frappe d'Al Badaoui qui ne passera pas loin du but de Debaty (65e). Mais quatre minutes plus tard, le stade sera plongé dans le noir suite à une panne de courant. La règlement de l'Union Belge prévoit qu'un match est définitivement arrêté après une interruption de trente minutes. Les Métallos ne parviendront pas à rétablir le courant ce samedi soir.

Un expert sera chargé de trouver la cause de la panne afin de déterminer si le RFC Seraing est en tort ou pas. Si oui, le match sera perdu sur tapis vert, si ce n'est pas le cas, le match sera alors rejoué.

Avertissements : Al Badaoui (51e) ; Mouchamps (13e), D'Ostilio (26e), Teruel (55e), Bustin (69e)

Seraing : Werner, Swers, Boulenger, Faye, Kilota, Sabaouni, Moulhi, Cascio (Pierrot 67e), Al Badaoui, Sanogo, Stevance

FC Liège : Debaty, Giargiana, Bustin, Temanfo, Van Den Ackerveken, D'Ostilio, Teruel, Bruggeman, Mouchamps, Electeur, Lallemand