Tout sauf un match sans enjeu pour les Hurlus

Si on a compris depuis un moment que l'Excel Mouscron serait encore en D1A la saison prochaine, la réception d'Ostende peut permettre aux Hurlus de mathématiquement assurer leur maintien: et ce ne sera, sans doute, pas l'unique enjeu de cette rencontre au Canonnier.

Officialiser le sauvetage

L’Excel Mouscron aura donc l’occasion, ce samedi, de définitivement valider sa place parmi l’élite pour la saison prochaine et donc d'entériner la mission numéro 1 qui avait été confiée à Bernd Hollerbach en début de saison. Ce sera le cas si les Hurlus s’imposent et, dans le cas contraire, s’ils réalisent au minimum le même résultat que le Cercle de Bruges, qui reçoit Malines à 20h. Être sauvé à cinq journées de la fin, ce serait tout de même la confirmation d’une saison tranquille au Canonnier.

Stopper l’hémorragie

Si l’enjeu principal est mathématique, les autres enjeux de la réception d’Ostende sont plus symboliques les Hurlus. L’Excel est dans une mauvaise passe depuis un mois et demi désormais. Quatre défaites consécutives, un maigre bilan d’un point sur 15 en championnat et une victoire qui fuit le Canonnier depuis le 2 novembre: il est temps pour l’Excel de reprendre sa marche en avant et d’offrir une victoire à ses supporters.

Accueillir dignement Philippe Saint-Jean

Cette rencontre contre les Côtiers sera aussi la première de Philippe Saint-Jean sur le banc hennuyer. Appelé à la rescousse pour pallier l’absence de Bernd Hollerbach, malade, le directeur sportif du Futurosport n’a pas caché ses ambitions : "Je veux qu’on aille ensemble chercher des meilleurs résultats et si je suis revenu, c’est aussi un peu pour les supporters." Un déclic dès la première du 'coach ad interim'? Réponse à partir de 20h30, ce samedi.