Liga: Hazard toujours pas là, mais le Real s'en sort tranquillement à Osasuna !

Grâce à un but de Sergio Ramos, le Real Madrid s'en est sorti de justesse sur la pelouse d'Osasuna.

Eden Hazard n'était toujours pas de retour dans le groupe du Real Madrid, le Diable Rouge, de retour à l'entraînement, n'étant pas encore à 100% et Zidane tenant à ne prendre aucun risque. Il faut dire que le déplacement à Osasuna, 12e de Liga, ne justifiait pas forcément de faire appel à Hazard ... et pourtant : au quart d'heure, Unai Garcia ouvre le score pour le club de Pampelune (1-0).

Isco permettra cependant aux Merengue de revenir dans le coup (1-1, 33e), avant le but libérateur signé du capitaine Sergio Ramos (38e) qui inscrivait là un but pour la ... 17e saison consécutive en Liga, une performance impressionnante. Le Real tiendra ensuite son rythme de croisière jusqu'en fin de rencontre, aggravant le score dans les derniers instants via Lucas Vazquez, puis Luka Jovic (1-4 score final).