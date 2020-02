Après six mois de galère, Teddy Mezague a retrouvé le sourire en Bulgarie : "Un soulagement !"

Une carrière est généralement faite de hauts et de bas et l'ancien Mouscronnois, Teddy Mezague a eu l'occasion de s'en rendre compte en ce début de saison. Sans club pendant six mois, il a trouvé refuge à Stara Zagora en Bulgarie.

Le Marseillais d’origine a d’ailleurs déjà eu l’occasion de faire connaissance avec ses nouveaux équipiers puisque ça fait deux bonnes semaines qu’il a signé au PFK Beroe. "J’ai rejoint l’équipe en Turquie, en stage, parce qu’il y a une très longue trêve en Bulgarie. Et c’était vraiment idéal pour l’intégration. Ce sont des semaines de préparation qui vont me faire du bien avant de reprendre le championnat la semaine prochaine."

Six mois sans club: une éternité

D’autant plus pour un joueur qui est resté longtemps sans club, comme c’est le cas de Teddy Mezague. Passé par le Dinamo Bucarest et l’Hapoel Raanana depuis qu’il a quitté Mouscron, le Français se cherchait un nouveau défi depuis le 1er juillet. "Six mois, c’est très long", souffle-t-il. "Je n’avais jamais connu ça et je peux le dire: c’est une épreuve difficile à vivre. Mais j’ai pu garder le rythme en m’entraînant avec un club et avec d’autres joueurs dans le même cas que moi, ça m’a aidé à franchir ce cap."

"Envie et détermination"

Et l’ancien Hurlu a d’ailleurs déjà tourné la page. "J’arrive avec beaucoup d’envie et de détermination, dans un club-phare de la région, avec pas mal de supporters, donc je suis vraiment très content d’avoir atterri ici", souligne-t-il enthousiaste.

Passé par Mouscron, entre 2014 et 2018, Teddy Mezague avait fait des crochets par la Roumanie et Israël avant de signer en Bulgarie.

Et avec un véritable enjeu sportif dès l’entame de ce nouveau challenge. "Le championnat fonctionne comme en Belgique, avec des playoffs. L’objectif sera de terminer dans le top 6, pour avoir des gros matchs contre Ludogorets et le Levski Sofia, entre autre, en fin de saison."

Le PFK Beroe partage la septième place et la lutte sera serrée jusqu’au bout puisque seules deux unités séparent le cinquième du neuvième. Et c’est tant mieux pour Teddy Mezague qui espère bien se relancer en Bulgarie. "J’espère faire une grosse fin de saison, aider mon club à atteindre mes objectifs et, pourquoi pas, retrouver un championnat majeur à l'issue de cette aventure..."