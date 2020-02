Les deux hommes qui "facilitent" la réussite de Romelu Lukaku en Italie

Grand passionné de football italien et fin connaisseur de la Serie A (il est d'ailleurs consultant sur les matchs du championnat italien), Walter Baseggio analyse pour Walfoot les débuts particulièrement réussis de Romelu Lukaku avec l'Inter.

21 buts et 4 assists en 30 rencontres: après une dernière saison difficile à Manchester, Romelu Lukaku a retrouvé de sa superbe en Lombardie. Les buts défilent à toute vitesse pour Big Rom', mais Walter Baseggio qui suit la Serie A de près, n'est pas surpris. "Il ne faut pas oublier qu'il vient d'un des meilleurs championnats du monde, où il a empilé les buts pendant des années", nous confie-t-il.

Un duo de feu

En substance, l'ancien Mauve estime qu'on pouvait donc s’attendre à ce que le Diable Rouge trouve aussi le chemin des filets en Italie. Mais peut-être pas aussi vite et avec autant de facilité? "Le championnat italien est évidemment totalement différent, c’est beaucoup plus tactique, mais Romelu a trouvé le rythme et tout le mérite lui en revient."

Walter Baseggio voit aussi deux hommes se cacher derrière cette réussite insolente: son compère et son coach. "L’association avec Lautaro Martinez fait vraiment mal. Et ce n'est pas surprenant: l’Argentin est un joueur extraordinaire, selon moi l’un des deux ou trois meilleurs du championnat cette saison et pour Lukaku ça a été encore plus facile de s’adapter parce qu'ils se trouvent les yeux fermés."

L'AC Milan méritait un point, mais le coaching d'Antonio Conte a fait lal différence.

Mais l'ancien joueur de Trevise souligne aussi le rôle du maître d’œuvre de l’Inter. "Antonio Conte est aussi très important pour Romelu", insiste Walter Baseggio. C'est d'ailleurs lui qui a tout fait pour faire venir Lukaku à Milan. Et l'ancien Diable est charmé par les prouesses de Conte avec l'Inter. "C’est un grand entraîneur et on l’a encore vu dimanche. L’Inter n’était pas bien rentré dans son match, ils jouaient trop bas et je ne pense pas que c’est ce qu’attendait le coach."

Le derby a pourtant tourné dès le retour des vestiaires. "Dès la 46e minute on a vu l’Inter jouer plus haut et mettre l’AC Milan en difficulté. On a senti que son discours avait fait effet. Et l’Inter a complètement fait tourner la rencontre, même si, pour moi, le Milan AC méritait un point."

Au terme d’un somptueux derby ("vraiment un très grand match, avec une intensité folle, je me suis régalé", insiste l’ancien Mauve) que l’inévitable Romelu Lukaku a ponctué avec son 21e but de la saison, l’Inter s’est complètement relancé dans la course au titre, en revenant à hauteur de la Juventus.