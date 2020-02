Bien avant Lukaku, un autre Anderlechtois s'était déjà illustré avec cette célébration

Big Rom a de nouveau fait parler de lui, participant activement à la remontée de l'Inter face au grand rival.

Buteur dans cette rencontre de prestige, la célébration de Romelu Lukaku, a fait le tour de la planète foot.

Toutefois, le club de Mönchengladbach n'a pas manqué de rappeler (gentillement) qu'un de ses joueurs, Marcus Thuram, avait déjà célébré un but de la même manière. Un clin d'oeil sympa, mais en remontant encore plus loin et plus près de chez nous, on retrouve un autre joueur qui avait également célébré un de ses buts comme Lukaku et Thuram.

Il s'agit d'un certain... Aruna Dindane. Tout comme Lukaku, Dindane avait également marqué le Sporting d'Anderlecht de son empreinte avec ses nombreux buts.

Et il avait célébré l'un d'eux en habillant un poteau de corner de son maillot, avant de le lever vers le ciel. Il s'agissait d'un but inscrit face au Celtic, en Ligue des Champions, le 21 Octobre 2003...

Souvenirs !