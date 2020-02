La contribution de Vanaken au jeu de Bruges : "Cela se voit surtout à son travail acharné"

Malgré son taux d'assists, le Soulier d'Or compte déjà douze réalisations en championnat et est bien parti vers les sommets avec Bruges.

En effet, sous les ordres de Philippe Clement, Hans Vanaken rôde très souvent dans les 16 mètres adverses, où il s'est révélé être très affûté.

Lors de son analyse dans De Zondag, Hein Vanhaezebrouck en a cependant profité pour mettre en avant un autre aspect de la contribution de Vanaken au jeu Brugeois : "Je ne suis pas d'accord avec la déclaration de Clement la saison dernière, qui avait dit que Carcela est au Standard ce qu'est Pozuelo à Genk et Vanaken au Club. Vanaken apporte beaucoup plus au jeu de son équipe que Carcela par exemple, cela se voit au niveau des statistiques mais surtout à son travail acharné."

"Clement voulait voir Vanaken jouer plus haut en début de saison. Il se montre plus dans le rectangle adverse et marque plus de buts de la tête, mais il revient encore un peu trop bas et trop souvent", analyse HVH qui souligne un autre facteur important entre les deux joueurs : "Vanaken est mieux entouré."