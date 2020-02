La FIFA va consacrer un budget important pour les joueurs impayés

A partir du 1er juillet 2020, la Fédération Internationale du Football va créer un fonds spécial destiné aux joueurs qui ne reçoivent pas leurs salaires.

Le syndicat des joueurs (Fifpro) et la FIFA se sont mis d'accords ce mardi annonce l'agence Belga. Selon la Fifpro, les cas de joueurs impayés à travers le monde sont de plus en plus fréquents.

La FIFA a donc décidé de consacrer 14,6 millions pour compenser le fait que certains joueurs ne perçoivent pas leur salaire. Cela dit, les dirigeants mondiaux du ballon rond préviennent déjà : ce fonds sera insuffisant pour venir en aide à tous les joueurs concernés.

Par la voix de son Président, la FIFA s'explique : "Cet accord et notre engagement à venir en aide aux joueurs en difficulté montrent de quelle manière nous concevons notre rôle d’instance dirigeante du football mondial. Nous sommes aussi là pour aider ceux qui en ont besoin".