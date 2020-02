🎥 Coppa Italia : Napoli prend une sérieuse option sur la qualification

Cette demi-finale aller de la Coppa Italia opposait l'Inter et le Napoli.

Dominateurs, les Nerazzurri ne sont pas parvenus à trouver la faille contre la bande à Dries Mertens (titulaire). L’Inter débutait solidement face à des Napolitains prudents et défensifs. Dries Mertens s'offrait une première chance (12e) mais son tir passait au-dessus. Les coéquipiers de Lukaku (titulaire également) s'offraient de multiples offensives, et Naples capable de sursauts restait très dangereux, mais le score restait nul et vierge à la pause.

L’Inter Milan repartait avec les mêmes intentions au retour des vestiaires, tentant de trouver des Martinez et Lukaku très actifs. Big Rom se distinguait d’ailleurs sur un centre D’Ambrosio mais son coup de tête était bien bloqué par Ospina (50e).

Naples restait dangereux et trouvait la faille suite au superbe effort de Fabian Ruiz, dont la frappe enroulée trouvait la lucarne (57e).

FT: Inter Milan 0-1 Napoli



L'Inter tentait de réagir et lançait Eriksen dans la bataille. Romelu Lukaku obtenait une autre occasion mais trouvait à nouveau Ospina (75e).

Naples prend une sérieuse option sur la finale, mais devra valider cela au match retour qui s'annonce bouillant.