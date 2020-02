Clinton Mata : "Nous avons essayé de proposer un beau football malgré l'état du terrain"

Le Club de Bruges n'est pas parvenu à s'imposer au Standard ce mercredi soir (0-0). Dominant en première période, le Club s'est fait museler après la pause par les Rouches.

"Cela reste un bon résultat ce match nul. Nous avons essayé de proposer un beau football dès l'entame du match malgré l'état du terrain. Au fil des minutes, cette pelouse devenait de plus en plus impraticable. Ce n'est pas une excuse, mais bon. Nous allons nous contenter de ce point pris face à un concurrent direct", explique Clinton Mata à l'issue de la rencontre.

Le Club a bien dominé la première période avant de voir le Standard revenir dans la partie après la pause. "Ils sont bien revenus car nous nous sommes laissés entraîner dans ce combat physique. Beaucoup de fautes et d'arrêts durant la partie en deuxième période. Et ça ne correspond pas à Bruges. Le plus important était de tenir face à cette vague de pression poussée par les supporters adverses. Au fil des matchs, nous arrivons à gérer ces moments faibles", souligne le défenseur.