Pep Guardiola a été cash concernant son avenir à Manchester City

Sous contrat jusqu'en juin 2021, le technicien catalan se trouve-t-il sur la sellette du côté des Skyblues ?

Pep Guardiola confie que son avenir à Manchester City va dépendre de son parcours en Ligue des Champions. Et selon le coach espagnol, ses dirigeants risquent de le virer en cas d'élimination dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid.

"Si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendra me dire : 'Ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions 'et ils me licencieront et je dirai : 'D'accord, merci, c'était un plaisir'. Si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions, c'est un désastre et si vous le gagnez, un succès ? Si c'était le cas, les plus de cent ans de Manchester City seraient un désastre et ce n'est pas vrai. Je rêve et je vais profiter des deux matchs contre le Real Madrid en pensant à ce que je peux faire. Les deux semaines précédentes seront les meilleures de ma vie professionnelle, car je veux étudier comment les battre", a lâché Pep Guardiola dans des propos relayés par Sky Sports.