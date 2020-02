Courtrai amendé, le club veut aller plus loin

La Fédération a infligé une amende de 3.000 euros à Courtrai ce vendredi. Le club flandrien veut en rajouter une couche.

La cause ? Il faut remonter au match retour des demi-finales de la Coupe de Belgique contre le Great Old. Ce soir-là, le défenseur anversois s'était jeté par terre pour se faire soigner. Simulation pour gagner du temps selon les supporters courtraisiens qui l'avaient alors arrosé de bières.

On ne vous apprendra rien en indiquant que les autorités gérantes du football n'apprécient guère ce genre de comportements. 3.000 euros d'amende sont donc infligés au club flandrien. Le KVK accepte la sanction et veut même aller plus loin. Selon les informations de Sport Foot Magazine, Courtrai cherche à identifier les auteurs des jets de bière pour les interdire de leur stade.