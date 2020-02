🎥 L'accueil complètement fou pour Emmanuel Adebayor au Paraguay

Fraîchement débarqué à l'Olimpia Asuncion, Emmanuel Adebayor a déjà trouvé sa fanbase. A sa sortie de l'aéroport au Paraguay, l'ancien joueur de Premier League a été accueilli sous les chants des supporters du club.

Après avoir évolué pendant dix ans en Angleterre et après deux piges en Turquie, l'ancien international togolais s'est envolé pour l'Amérique du Sud et retrouvera son ancien partenaire de Manchester City, Roque Santa Cruz.

It’s almost 2AM local time, and tons of you still showed up at the airport. Thank you for the great welcome in Paraguay 🇵🇾❤️❤️❤️🇵🇾 @e_adebayor just landed ! #teamSEA #25 pic.twitter.com/FpmHbOMgwI