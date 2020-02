📷 Le maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2020 se dévoile

Les champions du monde 2018 pourraient rendre hommage à l'équipe qui a déroché le premier sacre mondial en 1998.

22 après le premier sacre mondial et deux ans après le second, l'équipe de France va-t-elle rendre hommage à la génération de Zinédine Zidane, Didier Deschamps et consorts ? Les premières fuites vont dans cette direction.

Selon Footy Headlines, le nouveau maillot de la France pour l'Euro 2020 serait bien inspiré de celui porté par les Bleus entre 1984 et 1998.

Toujours d'après Footyheadlines, le futur maillot des Bleus devrait être proche de cette version. pic.twitter.com/0ql2dewgOm — Fabrice Diverge (@VZustavo) February 11, 2020