🎥 Tottenham victorieux à Villa Park, Alderweireld et Engels buteurs; Arsenal cartonne et renoue avec la victoire

En attendant le choc de lundi entre Chelsea et Manchester United, deux rencontres comptant pour la 26e journée de Premier League étaient programmées ce dimanche.

Arsenal - Newcastle 4-0

Arsenal 11e, et toujours embourbé en milieu de tableau était opposé aux hommes de Steve Bruce, 12e et invaincus depuis quatre rencontres. La première période était équilibrée et indécise et se ponctuait sans buts, malgré les offensives des deux formations. Après la pause, les Gunners se montraient un peu plus vifs et affûtés et Aubameyang (54e) trouvait finalement la faille, servi par un centre de Nicolas Pepe. La tête croisée du Gabonais terminait au fond des filets.

Aubameyang goal arsenal vs Newcastle new 1-0 pic.twitter.com/Tm3NxWQGY4 — Fightgame (@futurefights360) February 16, 2020

Et trois minutes plus tard, le passeur se muait en buteur. Pepe à son tour profitait cette fois de l'excellent travail de Saka avant de reprendre le ballon en un temps pour faire 2-0.

Les Magpies se montraient ensuite les plus dangereux et multipliaient les offensives, à l'image du loupé de Clark à l'heure de jeu, et du poteau de Saint-Maximin (75e). Mezut Özil (90e) avec un peu de chance crucifiait les Magpies, avant que Lacazette ne tue la rencontre dans les derniers instants, d'un quatrième but.

Aston Villa - Tottenham 2-3

Déplacement piège pour les Spurs à Villa Park, face à des promus séduisants mais mal classés, et en besoin de points. Avec deux Belges au coup d'envoi (Engels et Alderweireld), le début de rencontre tournait à l'avantage des Villans quand Toby Alderweireld déviait un centre dans son propre but (9e). Mais le Diable Rouge s’est racheté en égalisant d’une lourde frappe dans un angle fermé dans la surface de réparation (27e). Un but digne d'un attaquant.

How did ALDERWEIRELD strike that so well?🥶



pic.twitter.com/R17jlYExbr — Khalid (@CFC_Khalz) February 16, 2020

Bjorn Engels concédait un pénalty provoqué par Bergwijn, mais manqué par Heung-Min Son. Toutefois, le Sud-Coréen suivait bien se racheter de son raté (45e+2). Tout comme Alderweireld, Engels est également parvenu à se racheter et inscrivait un but de la tête sur corner (53e).

Engels goal equaliser Villa vs Spurs new 2-2 pic.twitter.com/AN4Y6oBvrf — Fightgame (@futurefights360) February 16, 2020

Toutefois, Heung-Min Son profitait d'une erreur d'Engels en fin de match pour offrir la victoire aux Spurs (90e+4).