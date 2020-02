Bernd Storck rejette la pression sur les autres : " Notre meilleur match de la saison »

Le Cercle de Bruges, en s'imposant 0-1 à Saint-Trond, a d'ores et déjà fait la bonne opération du week-end étant donné que ses deux derniers concurrents dans la course au maintien ont perdu.

Le Cercle peut remercier… le Club de Bruges et Mats Rits qui ont crucifié Waasland-Beveren dans les tous derniers instants de la rencontre. Ostende s’est incliné 3-0 et revoilà donc les Brugeois à trois et quatre points de ses concurrents.

De quoi ravir Bernd Storck. Interrogé par Het Laatste Nieuws, le coach allemand rejette la pression sur W-B et Ostende : « Cette pression pour les quatre derniers matchs n’est pas nouvelle pour nous. On a dû faire avec toute la saison. En revanche, pour les autres équipes la pression est nouvelle car nous nous rapprochons d’eux ».

L’Allemand pouvait être satisfait de ses joueurs samedi soir. Il s’agissait de leur première victoire en déplacement cette saison : « Mon équipe a livré une prestation fantastique ; c’était notre meilleure match de la saison ».