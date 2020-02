Charles De Ketelaere n'était pas un enfant facile quand il jouait au... tennis : "Je n'étais pas le plus gentil des enfants à l'époque"

De Ketelaere est le nouveau chouchou du Jan Breydel et confirme de plus en plus son statut de futur du club Blauw & Zwart.

Charles De Ketelaere avait pourtant débuté au tennis, mais s'est vite rendu compte qu'il n'était pas fait pour ce sport : "C'est beaucoup plus conflictuel quand on perd. Au football, il est plus facile de trouver des excuses lorsque les choses tournent mal, mais au tennis, il n'y a que toi, tu es le seul fautif si tu joues mal. Et je ne pouvais pas gérer mes propres erreurs. Je n'étais pas le plus gentil à l'époque...", confiait le jeune 'crack' dans Het Nieuwsblad.

"Je ne supportais pas les tricheurs, ces garçons qui criaient quand la balle n'était pas du tout sortie par exemple. Ensuite, il m'arrivait parfois de m'énerver et de frapper toutes les balles en exprès, ou même d'arrêter de jouer. Ma mère a essayé de m'aider avec cela, parce que parfois elle avait honte. J'ai même eu un entraîneur avec qui j'ai dû méditer pour me calmer."

De Ketelaere combine aujourd'hui des études de droit et le sport de haut niveau : "Même ces études sont difficiles. Ils ont dit que le droit serait le plus facile à combiner, parce qu'il ne faut pas à aller en cours, mais au premier semestre, j'ai échoué. J'ai passé un examen. Mais c'était vraiment mauvais. J'ai de meilleurs intentions pour le second semestre."