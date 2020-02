Mouscron enchaîne à Zulte, qui voit le top 6 s'éloigner également

Zulte Waregem a fait la mauvaise opération du week-end en s'inclinant à domicile face à l'Excel Mouscron, visiblement revigoré.

Et c'est un 6/6 pour Philippe Saint-Jean, l'expérimenté intérimaire : après la victoire des Hurlus sur le KV Ostende, l'Excel Mouscron a été chercher une étonnante victoire sur la pelouse d'un Zulte Waregem qui ne profite ainsi pas des faux pas d'Anderlecht et Genk pour se rapprocher du top 6.

Les Hurlus, eux, se rapprochent à ... un petit point du RSCA (et, pour le détail et le rêve, à cinq points du top 6). Un joli but d'Osabutey ouvrait le score en première période tandis que c'est sur un assist à nouveau signé Alessandro Ciranni (il en avait délivré deux contre Ostende) qu'Aleix Garcia doublait la mise au retour des vestiaires (0-2, 50e). Un penalty signé Davy De Fauw réduisait l'écart (56e), mais Zulte ne parvenait pas à revenir dans le match.

Les hommes de Francky Dury sont désormais toujours à 4 points du Racing Genk, sixième, et à 3 points du KV Malines qui fait la très bonne opération du week-end.