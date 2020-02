🎥 Le penalty de l'Antwerp justifié? L'avis très clair du département arbitrage!

Il aura beaucoup été question d'arbitrage et de penaltys, dimanche après-midi, au Bosuil. Un penalty accordé à Charleroi, en première période, et un autre pour l'Antwerp, en seconde période. Après de très longues secondes d'hésitation.

Des secondes compréhensibles puisqu'il n'aurait pas dû être accordé, selon le département arbitrage de l'Union Belge. Dans sa traditionnelle intervention du lundi, le département arbitrage estime que Nurio n'étend pas sa surface corporelle de manière non-naturelle et n'a donc pas commis de faute de main.

Mais aucun regret pour les Zèbres, puisque Penneteau a repoussé l'essai pour permettre à Charleroi de prendre un point...

⚽️ After analyzing the handball situation in #ANTCHA, our Refereeing Department expected the penalty not to have been awarded. The Charleroi defender didn't expand his body in an unnatural manner and therefore didn't commit a handball offense #UnderReview pic.twitter.com/bBH38fDMms