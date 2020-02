Conflit financier entre Hugo Broos et le Cameroun : La FIFA a rendu son verdict

Limogé en décembre 2017, l'ancien coach des Lions Indomptables réclamait des indemnités pour rupture de contrat abusive.

Hugo Broos a été débouté par la FIFA et n’aura droit qu’à ses arriérés de salaire. Rien de plus. Le technicien belge avait saisi la FIFA pour une condamnation de la Fédération Camerounaise de Football au paiement de la somme de 1,5 millions d’euros, majorée des intérêts de 5% l’an à compter du 21 décembre 2017, en plus du paiement de frais de défense et l’ensemble des frais de procédure. Pourtant, la Fécafoot ne lui devra que des arriérés de salaires s’élevant 143.300 euros, comme elle l'a communiqué.



Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 avec le Cameroun, Hugo Broos avait été limogé suite à l’élimination des Lions, en phase qualificative du Mondial 2018.