Mauvaise opération pour Guillaume Gillet et les Sang et Or

Occasion manquée pour le RC Lens.

Lorient surpris par Ajaccio samedi, le Racing Club de Lens avait l'occasion de revenir à un point du leader en tête de la Ligue 2, mais il fallait pour ça s'imposer à Chateauroux. Les Nordistes ont rapidement déchanté.

Mené suite à un but de Keny juste avant la pause, Lens a pris l'eau en quatre minutes en seconde période: Diarra et Opéri se chargeant d'assurer la victoire pour Châteauroux, malgré les buts tardifs lensions de Doucoure et Banza (3-2). Lens, deuxième, pointe donc toujours à quatre unités de Lorient. À noter que, pour la deuxième fois de la saison seulement, Guillaume Gillet est resté sur le banc des Sang et Or.