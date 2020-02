Jan Vertonghen prêt à rejoindre un autre Diable Rouge en Italie ?

En difficulté à Tottenham ces dernières semaines, Jan Vertonghen pourrait trouver un nouveau point de chute en Italie.

D'après les informations du Corriere dello Sport, l'Inter Milan de Romelu Lukaku serait intéressé par les services du défenseur belge. Le média italien affirme en effet que le joueur de 32 ans serait pisté dans l'optique de remplacer Diego Godin qui devrait quitter les Nerazzurri à la fin de la saison.

En fin de contrat en juin prochain et n'ayant toujours pas prolongé avec le club londonien, l'ancien de l'Ajax Amsterdam pourrait alors rejoindre la formation italienne gratuitement dans quelques mois. Un départ semble donc de plus en plus probable pour Vertonghen après huit saisons passées sous les couleurs des Spurs.