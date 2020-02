Une victoire contre l'AS Roma ? "La Gantoise est capable de tout"

Ce jeudi soir, La Gantoise affrontera l'AS Roma à l'Olimpico lors du seizième de finale aller de l'Europa League.

Il n'y a pas que le choc entre le Club de Bruges et Manchester United jeudi soir. Il y a aussi celui opposant La Gantoise à l'AS Roma. Les Buffalos impressionnent cette saison, tant en championnat où ils occupent la deuxième place, que sur la scène européenne. "Gand a fini premier de son groupe devant Wolfsbourg et Saint-Étienne, ce n'est pas rien", nous confie Nordin Jbari. "La Gantoise est capable de tout et d'aller chercher un très bon résultat à Rome. Surtout que Depoitre effectue son retour", souligne l'ancien joueur des Buffalos avant d'évoquer la clé de la rencontre.

"Ils devront jouer un football positif et garder leur ADN. De plus, ils devront être solides dans l'impact, très important. Il faudra également un grand Vadis Odjidja qui pourra tenir le ballon et le faire bien circuler. Les troupes de Thorup marquent assez facilement, elles devront le prouver chez les Giallorossi, même si Jonathan David sera bien tenu. Autre point positif, l'Olimpico. Ce stade de 72.000 places n'est jamais rempli et paraît même vide la plupart du temps. Une enceinte et ses supporters qui ne devraient pas exercer une grande pression sur les Buffalos", a conclu Nordin Jbari.